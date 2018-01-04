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04.01.2018 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал поиск очевидцев аварии в Югре с 10 жертвами

Текст: Елена Мационг

Следователи ищут очевидцев ДТП, унесшего жизни 10 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу/ТАСС
Дело о крупной аварии в Югре передано в СК

Напомним, авария произошла накануне на 159 километре автодороги Ханты-Мансийск - Нягань, где столкнулись  легковые автомобили Renault Duster и Mazda 6. В результате погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

Для выяснения всех обстоятельств в СК ждут записей с видеорегистраторов свидетелей происшествия, зафиксировавших момент аварии или первые минуты после нее. Чтобы сообщить информацию, необходимо позвонить на круглосуточный телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52.

Уголовное дело принято к производству следователями отдела по расследованию особо важных дел. Назначены судебно-медицинские экспертизы, криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

В правительстве ХМАО отмечают, что реверсивное движение на месте аварии было открыто сегодня в 00.40 часов.

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