Все топ-десятки самых ожидаемых фильмов наступившего года под завязку заполнены сиквелами, ремейками и прочими вариациями на уже хорошо знакомые сюжеты, не сулящими нам ничего нового.

В этом смысле приведенная нами "Вулканическая дюжина" вызывала скорее разочарование любителей серьезного кино. Сохраняется ли шанс увидеть что-то более добротное? Обратимся к режиссерам, наиболее востребованным ценителями артхауса и кинофестивалями. Фильмы, вошедшие в нашу новую десятку, скорее всего, готовятся к премьерным показам на главных фестивалях 2018 года - в Берлине, Каннах, Венеции, Торонто.

1. Аннет. Поразивший Каннский фестиваль 2012 года эксцентриадой "Святые моторы" француз Леос Каракс обещает в этом году драму "Аннетт" - его первый опыт в области англоязычного и к тому же музыкального кино. Обратиться к музыке и к жизни в музыке он обещал еще семь лет назад как раз в дни премьеры "Святых моторов". В его новой картине снялся Адам Драйвер, оригинальные мелодии для фильма созданы арт-рок группой Sparks.

В главной женской роли предполагалась Руни Мара, но она вышла из проекта из-за занятости в другом музыкальном фильме Vox Lux о поп-звезде - сочла, что два эксцентричных артхаусных мюзикла за год - уже чересчур. И Каракс пригласил на эту роль Мишель Уильямс ("Величайший шоумен", "Все деньги мира"). В фильме разворачивается любовь между комиком-разговорником и оперной певицей, но любимая умирает, и двухлетняя дочь предоставлена заботам отца, который и обнаружит ее сверхестественный талант.

2. Дикая груша. Лауреат Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля турецкий классик Нури Бильге Джейлан заканчивает работу над своим восьмым фильмом - семейной драмой "Дикая груша", которую готовит к очередному каннскому конкурсу. Герой мечтает о карьере писателя и, вернувшись в родную деревню, пытается заработать денег на издание своей первой книги. Но все его планы грозят обрушить непогашенные долги, в которых увяз отец.

3. Дом, который построил Джек. Ларс фон Триер снимает давно анонсированный криминальный триллер с названием, заимствованным в английской поэзии. Отбив у миллионов охоту к сексу в "Нимфоманке", датский эпатажник на этот раз пишет развивающийся во времени психологический портрет серийного убийцы, где события увидены как бы глазами главного героя.

Джек (в этой роли Мэтт Диллон) - своего рода художник, каждое убийство трактует как произведение искусства, и мы вместе с ним проходим его двенадцатилетний опыт изощренного уничтожения людей. Действие снова происходит в Америке, где ненавидящий ее Триер никогда не бывал, в 70-80-е годы ХХ века. Идея фильма, по словам самого режиссера: "Жизнь есть зло и бездушие". По некоторым данным, объявленный Каннским фестивалем персоной нон грата, фон Триер все-таки пытается пробиться в его конкурс 2018 года. Не исключено, что новое руководство фестиваля сменит гнев на милость.

4. Все знают. Лауреат "Оскара" ("Коммивояжер") иранский мастер Асгар Фархади уже несколько лет назад покинул родину и работает в Европе. Психологический испаноязычный триллер "Все знают" снят по его сценарию в копродукции Испании, Италии и Франции. Каролина, жительница Буэнос-Айреса, испанка по происхождению, по торжественному случаю решает нанести короткий визит на родину с мужем-аргентинцем и детьми, но путешествие с его непредсказуемыми событиями откроет ей некие роковые тайны и перевернет всю жизнь благополучного семейства.

В главных ролях Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, музыку к фильму написал Альберто Иглесиас. Картину снимал оператор Хосе-Луис Алькайне, работавший с Карлосом Саурой и Педро Альмодоваром. Вполне возможно, картина также попадет в конкурс Каннского фестиваля.

5. Блондинка. Новозеландский режиссер Эндрю Доминик, известный вестерном "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", еще с 2011 года пытается экранизировать книгу Джойса Кэрола Оутса о жизни и смерти Мэрилин Монро, вступая таким образом в соревнование с многочисленными киноверсиями судьбы легендарной секс-бомбы. Сначала на главную роль предполагалась Наоми Уоттс, но обстоятельства сложились иначе, и сыграть Мэрилин пригласили Джессику Чэстэйн.

Вскоре, по сообщениям, та тоже ушла с проекта, и уже считалось, что фильм не осуществится вовсе. Но в одном из интервью 2016 года режиссер подтвердил, что байопик о Монро все же состоится: "Я думаю, эта история о том, как детская травма бросила тень на всю жизнь, разорванную между личным и публичным, может войти в десятку лучших картин, когда-либо снятых", - скромно заметил он. Имя исполнительницы главной роли держится в тайне, так что пока все источники сохраняют в списке Джессику Чэстэйн; звезда на этот счет хранит молчание.

6. Если бы улица могла говорить... If Beale Street Could Talk - так в оригинале называется новый фильм создателя увенчанного тремя "Оскарами" "Лунного света" Барри Дженкинса. Это экранизация одного из лучших творений Джеймса Болдуина - одноименного романа 1974 года. Чернокожий обитатель Гарлема Фонни попадает в тюрьму за изнасилование, которое он не совершал; беременная невеста Тиш пытается доказать его невиновность. В роли Фонни - Стивен Джеймс ("Сэльма"), Тиш - Кики Лэйн (сериал "Медики Чикаго").

7. Смерть и жизнь Джона Ф. Донована. Недавний канадский вундеркинд, ныне признанный мастер и баловень Каннского фестиваля Ксавье Долан заканчивает более чем актуальную кинодраму о знаменитом американском актере Джоне Доноване, в переписке которого с одиннадцатилетним английским коллегой находят фотографию обнаженного мальчика.

Что, понятно, возбуждает в массах далеко идущие подозрения, их охотно раздувает желтая пресса, карьера и сама жизнь кинозвезды летят под откос. Сюжет фильма развивается ретроспективно: через десять лет после смерти ошельмованной кинозвезды его партнер по переписке вспоминает, как развивалась драма, сломавшая жизнь обоих.

В фильме снялись Кит Харрингтон ("Игры престолов"), Натали Портман, Джессика Чэстэйн, Кэти Бэйтс. Думаю, название этой картины мы наверняка увидим в конкурсных списках 71-го Каннского фестиваля.

8. Электронная книга. Оригинальное название новой картины Оливье Ассаяса - E-book. Французский режиссер, сценарист и продюсер снова углубляется в психологические трудности, сопутствующие быстрому развитию современных технологий, автора интересует наша способность адаптироваться в меняющемся мире. Герои фильма издатель Леонард и писатель Ален, давние друзья и сотрудники, переживают экзистенциальный кризис. Привыкшие к бумажным изданиям, они не могут смириться с тем, что мир вокруг становится все более виртуальным и, как в плохом фэнтези, дематериализуется на глазах. Жанр фильма - комедия, в ней играют Жюльетт Бинош, Гийом Кане, Венсан Макен, Оливия Росс.

9. Холодная война. Главный соперник Андрея Звягинцева в недавней гонке за премией "Оскар", победивший тогда Павел Павликовский, автор драмы о Холокосте "Ида", представит новую работу "Холодная война" из времен Польской народной республики 50-60-х годов. Сюжет в какой-то мере напоминает "Варшавскую мелодию" Леонида Зорина: влюбленные не могут жить друг без друга, но политическая обстановка не позволяет им быть вместе. Зула (Джоанна Кулиг) - молодая парижская танцовщица, ее возлюбленный Виктор (Томаш Кот) - артист польского народного ансамбля "Мазурка". В картине будет много польской народной музыки в исполнении ансамбля "Мазовше", а также джаза и песен парижских кабаре. Мировые права на фильм купила американская компания Amazon Studios.

10. Святая Дева. Пол Верховен вновь обещает нам достаточно провокативную картину о монахине XVII века Бенедетте Карлини, прославившейся провидческими талантами. Ее постоянно посещали видения, которые можно определить как религиозно-эротические. Ее подруга по келье разделяла с ней ее утехи, включая лесбийские. Она стала игуменьей монастыря Божьей Матери и заявила, что обладает сверхъестественными способностями напрямую общаться с Христом. Но ее "чудесный дар" был вскоре разоблачен, сестру Бенедетту уличили в жульничестве, развратных действиях и бросили в тюрьму, где она и умерла 35 лет спустя.

Фильм снят по мотивам книги "Нескромные действия: жизнь монахини-лесбиянки в эпоху итальянского Возрождения", изданной историком Юдифью Браун в 1986 году. Книга основана на документах, найденных автором в государственном архиве Флоренции. В главной роли сестры Бенедетты бельгийская актриса Вирджини Эфира.