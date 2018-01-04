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04.01.2018 19:22
Рубрика: Экономика

Рогозин: "Альфа-Банк" не работал со средствами гособоронзаказа

Текст: Тимофей Борисов

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей страницев Facebook прокомментировал отказ "Альфа-банка" обслуживать счета, где проходили бы деньги Рособоронзаказа.

По словам Рогозина, банк не обслуживал таких счетов. Так что оборонные предприятия не пострадают.

За преступления при выполнении гособоронзаказа посадят на десять лет

"Не даю этическую оценку заявлению руководства "Альфа-банка" о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что "Альфа-банк" действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", - написал российский вице-премьер.

Запись Рогозина стала ответом на заявление первого зампреда совета директоров "Альфа-банка" Олега Сысуева "Эху Москвы", что банк уведомил оборонку об отказе в обслуживании из-за санкций.

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