Рогозин: "Альфа-Банк" не работал со средствами гособоронзаказа

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей страницев Facebook прокомментировал отказ "Альфа-банка" обслуживать счета, где проходили бы деньги Рособоронзаказа.

По словам Рогозина, банк не обслуживал таких счетов. Так что оборонные предприятия не пострадают.

"Не даю этическую оценку заявлению руководства "Альфа-банка" о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что "Альфа-банк" действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", - написал российский вице-премьер.

Запись Рогозина стала ответом на заявление первого зампреда совета директоров "Альфа-банка" Олега Сысуева "Эху Москвы", что банк уведомил оборонку об отказе в обслуживании из-за санкций.