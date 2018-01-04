Шторм оставил без света почти 40 тысяч жителей Швейцарии

Из-за шторма "Бурглинд" в Швейцарии без света остались почти 40 тысяч человек.

Больше других пострадали города Юра и Эмменталь, заявили в энергетической компании BKW, осуществляющей поставки электроэнергии в кантоне Берн.

К данной минуте основные неполадки в сети устранены, однако 15 тысяч человек продолжают испытывать проблемы с электричеством. Как пишет РИА Новости, циклон, который принес с собой ураганный ветер, обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии. По прогнозу синоптиков, сильный ветер там сохранится и 4 января.