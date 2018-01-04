Сирийские военные усилили охрану территории около базы Хмеймим

Сирийские военнослужащие значительно усилили охрану территории, прилегающей к аэродрому Хмеймим, на котором дислоцируются российские военнослужащие. Об этом в четверг со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости .

По данным информагентства, усиление связано с недавней атакой радикально настроенных боевиков на базу.

Ранее в четверг в военном ведомстве прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения об атаке террористов на российскую базу в Сирии. По данным Минобороны, мобильная диверсионная группа террористов атаковала базу, подвергнув ее огню из минометов. В результате погибли двое военнослужащих. В настоящее время при поддержке сирийских силовиков ведутся поиски причастных к обстрелу террористов.

Кроме того, 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама упал российский вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, борттехник получил повреждения и был оперативно эвакуирован для оказания медицинской помощи.

Как пояснили в военном ведомстве, разбившийся вертолет был технически неисправен.