Трамп хочет знать избирателей поименно

Президент США Дональд Трамп предлагает перейти к избирательной системе, при которой голосование возможно только после предъявления удостоверения личности. Такая идея пришла к нему после того, как несколько штатов отказались предоставить данные о предполагаемых фальсификациях в специальную комиссию. Немногим ранее Трамп распустил эту комиссию, передав все полномочия по расследованию фальсификаций Министерству юстиции.
"Эти штаты изо всех сил боролись, чтобы комиссия не увидела их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно. Это жульническая система, необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности", - написал Трамп в Twitter.
Он также посетовал, что у американцев "требуют удостоверение личности в самой жесткой форме, что бы вы ни делали", и не происходит этого только в одном случае - "при голосовании за людей, которые будут управлять страной". "Добивайтесь удостоверения личности избирателей!", - резюмировал Трамп.
Напомним, после президентских выборов Трамп заявлял, что его сопернице Хиллари Клинтон насчитали несколько миллионов "фальшивых" голосов. Впрочем, доказательств этим обвинениям он не привел.
Следует пояснить, что в США процесс выборов целиком находится в ведении местных властей, и действительно, почти в половине штатов при голосовании не требуется удостоверение личности.
As Americans, you need identification, sometimes in a very strong and accurate form, for almost everything you do.....except when it comes to the most important thing, VOTING for the people that run your country. Push hard for Voter Identification!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2018 г.