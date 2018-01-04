Трамп хочет знать избирателей поименно

Президент США Дональд Трамп предлагает перейти к избирательной системе, при которой голосование возможно только после предъявления удостоверения личности. Такая идея пришла к нему после того, как несколько штатов отказались предоставить данные о предполагаемых фальсификациях в специальную комиссию. Немногим ранее Трамп распустил эту комиссию, передав все полномочия по расследованию фальсификаций Министерству юстиции.

"Эти штаты изо всех сил боролись, чтобы комиссия не увидела их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно. Это жульническая система, необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности", - написал Трамп в Twitter.

Он также посетовал, что у американцев "требуют удостоверение личности в самой жесткой форме, что бы вы ни делали", и не происходит этого только в одном случае - "при голосовании за людей, которые будут управлять страной". "Добивайтесь удостоверения личности избирателей!", - резюмировал Трамп.

Напомним, после президентских выборов Трамп заявлял, что его сопернице Хиллари Клинтон насчитали несколько миллионов "фальшивых" голосов. Впрочем, доказательств этим обвинениям он не привел.

Следует пояснить, что в США процесс выборов целиком находится в ведении местных властей, и действительно, почти в половине штатов при голосовании не требуется удостоверение личности.