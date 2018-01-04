Трамп начал борьбу против выхода скандальной книги о себе

Адвокаты президента США Дональда Трампа предпринимают меры для недопущения издания книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", содержащей нелицеприятные сведения о главе Белого Дома.

Так, по данным издания "Вашингтон пост", адвокат Трампа Чарльз Хардер уже направил письма автору книги - журналисту Майклу Вульфу, а также издательству, анонсировавшему выход книги на 9 января. В своем письме адвокат президента требует "незамедлительно остановить и воздержаться от любой дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги, ее отдельных частей или даже ее содержания". Адвокат Хардер также предупредил журналиста и издателей и возможном выдвижении против них обвинений в клевете.

Письмо похожего содержания получил и бывший главный помощник Трампа Стивен Бэннон, на основании интервью с которым и была написана скандальная книга. Юристы, в частности, напомнили Бэннону о нарушении юридически оформленных конфиденциальных соглашений с Трампом.

"Вы нарушили соглашение, в том числе, обсуждая с автором Майклом Вулфом г-на Трампа, членов его семьи и компанию, предоставляя г-ну Вулфу конфиденциальную информацию, а также допуская пренебрежительные, и в ряде случаев клеветнические заявления", - уведомили Бэннона защитники американского президента. Также бывшему главному советнику предложено сохранить все имеющиеся у него документы и записи для последующего судебного разбирательства. Ранее Белый дом в специальном заявлении развенчал роль Бэннона в победе Трампа, и определил его как человека "потерявшего рассудок".

В книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", отрывки из которой публикуют ведущие западные издания, раскрывается, в частности, особая роль президентского зятя Джареда Кушнера во внутренней и внешней политике США. Также рассказываются маленькие секреты Трампа, например, что его прическа - плод медицинских манипуляций и обычного лака для волос.