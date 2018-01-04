Трамп назвал своего бывшего советника сумасшедшим

Дональд Трамп заявил, что его бывший советник Стивен Бэннон лишился рассудка.

"Когда он был уволен, он не только лишился работы, но и потерял рассудок. В Белом доме он занимался тем, что сливал ложную информацию журналистам, чтобы показать себя более значимой фигурой, чем он был. Это единственное, что у него получается хорошо", - подчеркнул президент США.

Он заверил, что Бэннон редко оставался с ним с глазу на глаз и лишь пытается убедить всех, что имел какое-то влияние. ТАСС напоминает, что главный стратег Трампа лишился должности в августе 2017 года. Тогда Трамп поблагодарил Бэннона за его службу и за роль, которую тот сыграл в предвыборной кампании.