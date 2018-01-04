Трамп пообещал помочь межкорейскому диалогу

На фоне резкого потепления межкорейских отношений президенты США и Южной Кореи приняли решение не проводить учения во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. Договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшегося телефонного разговора лидеров двух стран. Слухи о том, что Сеул просит Вашингтон отложить учения на время Олимпиады, чтобы не провоцировать Пхеньян, ходили уже давно. Однако до сих пор из Вашингтона приходили противоречивые сообщения. Зачастую военные США прямо говорили, что не намерены менять график маневров.

Однако сегодня все окончательно стало на свои места: США и Южная Корея не будут проводить учения во время Олимпиады.

Как сообщил сегодня помощник президента Республики Корея Юн Ён Чхан, в 22-30 по местному времени (16-30 по Москве) между Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Президенты двух стран общались аж полчаса. В результате Мун и Трамп сошлись во мнении, что во время Олимпиады не стоит проводить регулярных крупномасштабных учений. Они при этом договорились приложить максимум усилий для обеспечения безопасности Олимпийских игр.

Судя по содержанию разговора, Мун Чжэ Ин также решил рассказать Дональду Трампу о том, что Сеул намерен делать в отношении Пхеньяна с учетом начавшегося резкого потепления в межкорейских отношениях. Напомним, что за последние три дня Сеул и Пхеньян обменялись весьма дружественными заявлениями, а КНДР согласилась направить свою делегацию на Олимпиаду в Пхенчхане.

Мун же решил успокоить Трампа, дав понять, что сближение двух Корей не означает ослабления американо-южнокорейского альянса. "В процессе межкорейского диалога мы будем тесно консультироваться с США. Мы уверены, что межкорейский диалог будет способствовать решению ядерной проблемы Северной Кореи и создаст атмосферу для переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном", - подчеркнул Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора. На это Трамп заверил Муна, что Вашингтон полностью на стороне южнокорейского президента. "Если в процессе межкорейских переговоров с нашей стороны будет необходима какая-либо помощь, то немедленно обращайтесь к нам… США на 100 процентов поддерживают президента Мун Чжэ Ина", - сказал американский лидер. Дональд Трамп также заявил, что на Олимпиаду в Пхенчхане США направят своих высокопоставленных представителей.