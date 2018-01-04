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04.01.2018 15:45
Рубрика: Общество

Умер Аарон Аппельфельд, "писатель Холокоста"

Текст: Александр Нечаев
Фото: AFP/PHILIPPE MERLE Фото: AFP/PHILIPPE MERLE
Фото: AFP/PHILIPPE MERLE

В Израиле на 86 году жизни скончался писатель Аарон Аппельфельд.

Аарон Аппельфельд родился в 1932 году в Черновцах, которые в то время были территорией Румынии. Его родители принадлежали к числу состоятельных горожан, в семье говорили только на "хох дойче" - высоком немецком. Однако благодаря бабушке, жившей в деревне, мальчик выучил идиш.

После начала Второй Мировой войны семья Аарона Аппельфельда была помещена в Черновицкое гетто, мать мальчика расстреляли у него на глазах.

Аппельфельд сумел сбежать. В течение трех лет до прихода советской армии ему удавалось скрываться. После освобождения Западной Украины Аппельфельд вступил в ряды советской армии и дошел с войсками СССР до Югославии. В 1946 году он эмигрировал в Израиль, где воссоединился со своим отцом.

В Израиле он выучил иврит, получил образование и стал одним из самых значительных современных еврейских авторов, пишущих на иврите. Пережитый Аппельфельдом страшный опыт Холокоста стал основной темой его творчества. Написанные им в 1968-1975 гг сборники рассказов "В подвале", "В цветущей долине" и "Годы и часы" в яркой импрессионистской манере рассказывают о непостижимости Катастрофы. 

В 1989 году Аппельфельд публикует роман "Катерина" (вышел на русском в 2007-м) - историю буковинской крестьянки, живущей среди евреев в довоенное время. "Катерина" обрела широкую международную известность, за него Аппельфельд получил престижную премию National Jewish Book Award. Среди других наград писателя - французская премия Медичи (за роман "История жизни", 2004) и премия британской газеты Independent за лучший переводной роман ("Цветы тьмы", 2012). В 2013 году Аарон Аппельфельд попал в шорт-лист Международной Букеровской премии - по совокупности заслуг.

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