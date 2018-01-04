Ураган "Элеанор" во Франции травмировал 26 человек

От урагана "Элеанор" во Франции пострадали 26 человек, один - погиб. Как отметили в МВД страны, серьезные травмы у четырех горнолыжников, отдыхавших на территории департамента Верхняя Савойя.

Напомним, непогода обрушилась на северо-запад Франции в минувшую среду. Без электроснабжения остаются 35 тысяч домов. Синоптики дают неутешительный прогноз. В ближайшие 24 часа порывы ветра в Альпах будут достигать 180 км/ч, а на Корсике 200 км/ч.

В горах после снегопадов велика вероятность схода лавин. В 20 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает РИА Новости.