В Минске стартовал XIV Рождественский турнир среди любителей хоккея

В Минске обе ледовые площадки "Чижовка-Арены" вновь стали местом хоккейных баталий, которые по традиции здесь называют неофициальным чемпионатом мира среди ветеранов. На них был дан старт XIV Рождественскому турниру среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Восемь команд на протяжении четырех дней будут вести борьбу за этот почетный трофей. Но еще до официального открытия турнира любители хоккея сумели оценить мастерство первых хоккейных дуэлей. Команда России выиграла сегодня у сборной Балкан с разгромным счетом 19:1. А дебютант соревнований - команда Китая проиграла команде Швейцарии со счетом 4:7.