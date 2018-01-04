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В процессорах Intel обнаружили опасную уязвимость
В микропроцессорах популярного производителя Intel обнаружена уязвимость. С ее помощью хакеры могут получать доступ к приложениям, которые работают с общей памятью компьютера.
Уязвимость была обнаружена исследователями из Google, Университета Гратца (Австрия) и ряда других организаций. По их словам, опасности подвержены владельцы компьютеров, использующих процессор, которые были выпущены с 1995 года по сегодняшний день.
Ошибка, как утверждается, обнаружена и в чипах производства AMD (конкурент Intel), хотя, возможно, они подвержены уязвимости в меньшей степени.
Опасность для обычных пользователей кроется в том, что злоумышленники могут без труда получить доступ к памяти системы. Например, они получат возможность следить, какой текст вводится в приложении - это позволит им похищать пароли и другие конфиденциальные данные.
Using #Meltdown to steal passwords in real time #intelbug #kaiser #kpti /cc @mlqxyz @lavados @StefanMangard @yuvalyarom https://t.co/gX4CxfL1Ax pic.twitter.com/JbEvQSQraP— Michael Schwarz (@misc0110) 4 января 2018 г.
По словам специалистов, отказ от использования операционной системой общей памяти компьютера (именно так программные исправления будут решать проблему) приведет к значительному снижению производительности компьютеров - как пользовательских рабочих станций, так и серверных систем.
Корпорация Microsoft уже начала рассылать обновление безопасности для Windows - оно будет устанавливаться автоматически. Google выпустит "заплатку" для Chrome в конце января (а до этого пользователи могут включить вручную так называемое изолирование сайтов).