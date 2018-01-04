Выставку драгоценностей ограбили в Венеции на миллионы евро

Неизвестные украли ювелирные изделия с выставки индийских драгоценностей, проходившей в венецианском дворце Дожей. По некоторым данным, сумма причиненного ущерба оценивается в несколько миллионов евро.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, злоумышленники открыли одну из витрин и скрылись, несмотря на сработавшую сигнализацию.

Как сообщает Corriere della sera, инцидент произошел в последний день работы выставки, на которой представлено 270 украшений эпохи Великих Моголов из частной коллекции шейха Аль-Тани. По данным миланского издания, украдены брошь и две серьги.

Их задекларированная стоимость составляет 30 тысяч евро, однако реальная цена может достигать нескольких миллионов евро.

В ближайшее время правоохранителям предстоит выяснить, почему грабители смогли так легко реализовать свой дерзкий план. Специально для расследования этого громкого ограбления вызваны эксперты из Рима, которым предстоит разобраться во всех обстоятельствах дела.