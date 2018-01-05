День 6 января - последний день Рождественского поста и день накануне праздника Рождества Христова - имеет особенный ритм, традиции, и свое особое имя. Даже два имени: бытовое, домашнее - "Рождественский сочельник", и церковное - "Навечерие Рождества Христова".

Знакомое нам из русской классики название "сочельник" произошло от слова "сочиво" - блюда из вареной пшеницы с медом (сейчас, правда, чаще варят рис), блюда, которое принято есть в сочельник "после первой звезды". А вот слово "навечерие", читаем в словаре Даля, означает "день накануне праздника". Сочельник и сам можно было бы назвать праздником, настолько все 6 января пронизано предвкушением наступающего Рождества, но, все-таки, это время самого строго поста.

Мы часто в своей суетливой нетерпеливости уже горим желанием с головой окунуться в атмосферу еще ненаступившего Рождества, но Церковь предуготавливает нас к встрече праздника постепенно, и это неслучайно. Давайте разберемся, в чем тут дело, и как правильно провести Рождественский сочельник.

1. Подготовка верующих к Рождеству началась за сорок дней до самого большого после Пасхи христианского праздника - праздника в честь родившегося Христа. Подготовка эта заключалась и в сорокадневном Рождественском посте, и в том, что неделя, предшествующая празднику Рождества Христова, была особо строгой, хоть и попадает она на наш светский-советский Новый год. А еще в том, что богослужения в Церкви постепенно и с нарастающим напряжением готовили нас к встрече с родившимся Христом. Рождение в нашем мире Богомладенца, Боговоплощение - вот центр праздника Рождества Христова, а вовсе не магазинная суета в поисках рождественских подарков, не рождественские скидки, и даже не рождественские утренники, или рождественский стол.

Как бы ни старались все маркетологи мира, розовощекий Санта Клаус с веселыми позывными "Джинг Беллз", и рядом не стоит с вестью о том, что две тысячи лет назад в темноте Вифлеемской ночи произошло событие, имеющее надмирное измерение - Бог принял человеческую природу, человеческую плоть, он стал одним из нас, Всесильный пришел в этот мир самым беззащитным - Младенцем, "Бог становится человеком, чтобы человек стал Богом" - это и называется тайной Боговоплощения. Поэтому оставим околорождественскую мишуру на периферии сознания, и сосредоточимся на главном. Именно к главному и готовит нас Церковь. Во время богослужений Рождественского поста в храмах читаются отрывки из Священного Писания, рассказывающие о долгом ожидании человечеством прихода Спасителя, о тех пророчествах, которые обещали Его Пришествие. Эти отрывки из Ветхого Завета и Евангелия не просто напоминают об истории человечества, они погружают нас в нее, приобщая к общечеловеческой памяти. И чем ближе к Рождеству, тем сильнее внутреннее напряжение: мы готовимся к встрече родившегося Христа. Поэтому и неслучайно, что день накануне праздника Рождества Христова - Рождественский сочельник - день самого строго поста.

2. Теперь о том, что и когда можно есть в Сочельник? Установление о том, что есть можно только "после первой звезды" нигде не прописано. Это благочестивая традиция самих верующих, ей не одно столетие, и соблюдается она в память о том, что Рождение Христа сопровождалось появлением на Востоке новой звезды. Какую же звезду ждут верующие, чтобы, наконец, поесть? Уж точно не наградную, как Александр Васильевич Суворов в растиражированном ТВ-анекдоте. В Церкви "первая звезда" символизируется большой свечой, которую после утренней службы торжественно выносят на середину храма и перед которой поют тропарь Рождеству Христову (тропарь - это краткое песнопение, раскрывающее сущность праздника). Значит, по окончанию литургии утром 6 января, после выноса большой свечи, придя домой, можно отведать сочива.

Теперь вспомним, что верующие стремятся причаститься в сам праздник Рождества, на литургии в ночь с 6-го на 7-е января. По церковной традиции мы перестаем принимать пищу не менее чем за шесть часов до времени Причастия (принятая граница воздержания). То есть, если мы решили причаститься на Божественной литургии в Рождество, после 18-00 вечера мы уже ничего не едим. И кончается Рождественский пост праздничным застольем после ночной литургии, уже в сам день праздника Рождества. Кстати, в России раньше было в ходу специальное слово, обозначающее вкушение скоромной пищи по окончанию поста - слово "разговение", не правда ли, знакомое нам из классической литературы? Так вот, разговляемся мы после Рождественского поста уже 7 января, после ночного праздничного богослужения с ночной литургией - Всенощного бдения. Понятно, что подобная строгость в еде не самоцель, а только способ уйти от нашей вечной привязанности к пище, к нашему плотскому, и включиться в напряженный ритм внутренней подготовки своей души и сердца к встрече Рождающегося Христа.

3. "В Сочельник, под Рождество, - бывало, до звезды не ели, - читаем у И. С. Шмелева. - Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар - из чернослива, груши, шепталы (сушеные абрикосы или персики)… Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто - дар Христу. Ну.., будто, Он, (Младенец Христос!) на сене, в яслях". Ожидание Рождающегося Христа пронизывало весь быт Рождественского сочельника. В центре дома стояла елка, заранее украшенная звездами, под ней вертеп - игрушечное изображение пещеры, в которой родился Младенец Иисус. Заранее готовились не только рождественские подарки близким, но и вещи, деньги, провизия, выделяемые в помощь неимущим, сиротам, вдовам, обездоленным и заключенным. Благотворительность была неотъемлемой составляющей праздника Рождества Христова. Все это готовилось заблаговременно, с радостью и убеждением, что "не оскудевает рука дающего". Все это и было даром человека Христу.

4. Но главные события Рождественского сочельника, конечно, происходят в храме. Службы в этот день удивительно красивые. Пересказывать их не имеет смысла, их надо видеть, слышать, в них надо участвовать. Отметим только, что во время богослужений Рождественского сочельника читаются т. н. "царские часы", получившие свое название в связи с тем, что на них в России непременно присутствовали цари (а в Византии императоры). Читаются на богослужениях в Рождественский сочельник и пророчества, за несколько столетий предсказавшие рождение Спасителя. И все праздничные песнопения, весь ход службы, готовят нас к принятию тайны Боговоплощения, тайны Рождества Христова.

В Рождественский сочельник принято исповедоваться - с тем, чтобы чистыми и обновленными встретить Родившегося Христа.

5. Поэтами замечено, что дни Рождественского сочельника и Рождества особенные - будто сама вечность, разрывая оковы обыденности, в эту Рождественскую ночь входит в нашу жизнь. Надо только открыть свое сердце чуду Рождения Христа. "Сегодня будет Рождество, весь город в ожиданье тайны…", впереди праздник.