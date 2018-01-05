Apple признала наличие уязвимостей в процессорах для iPhone и Mac

05.01.2018, 20:18 Текст: Антон Благовещенский

Компания Apple признала наличие уязвимостей в процессорах, которые используются в компьютерах Mac и устройствах на базе iOS. Эти уязвимости позволяют использовать атаки под названием Meltdown и Spectre, позволяющие хакерам похищать конфиденциальную информацию.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте производителя, сообщается, что компании ничего не известно о случаях злонамеренного использования этих уязвимостей. Для того чтобы оставаться в безопасности, пользователям рекомендуется использовать только приложения из доверенных источников, таких как App Store.

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Против одной из атак, Meltdown, компания уже выпустила патчи для iOS, macOS и tvOS. Часы Watch, как утверждают в Apple, не подвержены уязвимостям.

О наличии опасных уязвимостей в популярных процессорах стало известно в первых числах января. Исследователи из Google и других организаций сообщили о том, что в опасности находятся владельцы компьютеров под управлением процессоров, выпущенных с 1995 года по сегодняшний день.

Уязвимости позволяют злоумышленникам получать доступ к так называемой общей памяти, с которой работают различные приложения. Microsoft уже выпустила обновления для Windows, запрещающие использовать общую память. У обновлений есть серьезный недостаток - они могут снижать производительность системы.

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