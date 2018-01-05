Арсена Венгера дисквалифицировали на три матча

Футбольная ассоциация Англии решила дисквалифицировать главного тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера на три матча. В вину 68-летнему французскому специалисту вменялись неподобающее поведение и грубое общение с судьями в их раздевалке после матча "канониров" с "Вест Бромвич Альбион" (1:1). В этом матче рефери Майк Дин назначил спорный пенальти в самой концовке в ворота "Арсенала".

По окончании игры Дин лично принес извинения Венгеру, но тот все равно раскритиковал судью на пресс-конференции. Рулевой "канониров" не стал подавать апелляцию, отрицательный исход которой мог только усугубить наказание, и согласился с обвинениями. Вдобавок ко всему он заплатит штраф в размере 40 тысяч фунтов.

Таким образом, Венгер не сможет руководить командой со скамейки во встречах "Ноттингем Форрест", "Борнмутом" и, что самое главное, с лондонским "Челси" в Кубке Лиги. Правда, тренеру разрешено присутствовать во время матчей на стадионе.