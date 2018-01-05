Банк России освободил экспортеров от оформления паспортов сделок

Банк России освободил экспортеров от обязанности оформлять паспорта сделок с валютой, а также предоставлять справки о валютных операциях.

Оформление валютных операций перекладывается на уполномоченные банки: они будут обязаны в течение одного дня ставить внешнеторговые экспортные контракты на учет с присвоением им уникальных номеров.

Инструкция об этом опубликована на сайте Банка России, изменения вступают в силу 1 марта.

Сумма обязательств, при которой необходима постановка на учет по внешнеторговым экспортным контрактам, увеличена более чем в два раза, до 6 миллионов рублей (в настоящее время - 50 тысяч долларов). По импортным контрактам пороговая сумма постановки на учет сохранена в размере 3 миллионов рублей.

"Указанные изменения сокращают количество оснований для привлечения участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности", - отмечается в сообщении Банка России.