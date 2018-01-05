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05.01.2018 18:31
Рубрика: В мире

Бразильским разведчикам обещают одну из самых высоких зарплат в стране

Текст: Алексей Чуриков (Бразилиа)
В Бразилии стартовал "самый ожидаемый публичный конкурс последних лет", как его окрестили местные СМИ. Бразильское разведывательное агентство (ABIN) объявило о наборе сразу 299 человек в свои ряды.
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Помимо того, что небывалый интерес публики вызвал уже сам факт столь массового набора в одну из самых секретных организаций страны, настоящий ажиотаж произвели заявленные зарплаты сотрудников. Так, поступившему на работу в ABIN на "оперативную" должность, с первого месяца будет выплачиваться 16,6 тысяч реалов (почти 295 тысяч рублей), а на "техническую" - 6,3 тысячи реалов (около 110 тысяч рублей). Это один из самых высоких показателей заработка в бразильских госучреждениях, а средний показатель желающих поступить на работу в местную разведку достигает 700 человек на место.

На работу в ABIN по сути можно пройти только через открытый конкурс. И в отличие от разведок других крупных стран мира, требования к нему публикуются в открытом доступе и содержат ряд интересных моментов и сведений, приоткрывающих завесу тайны этой разведывательной организации. Например, как отмечается в документе, на работу в бразильскую разведку может поступить гражданин другой страны, а именно - Португалии, государства ЕС. Это связано с тем, что Бразилиа и Лиссабон еще в 1971 году подписали конвенцию о взаимном и полном признании прав своих граждан на территориях друг друга.

Кстати, запись на конкурс платная и варьируется от 190 до 240 реалов (от 3,4 до 4,3 тыс. рублей) в зависимости от должности. В соответствии с бразильской конституцией из 299 мест - 58 жестко закреплены за "черными" кандидатами (именно так они прописаны в документе), а 19 предусмотрены для людей с ограниченными возможностями. Условия конкурса и критерии, по которым будут оцениваться претенденты, являются, по мнению местных экспертов рынка труда, одними из самых сложных и комплексных. Разделены они на три базовые группы - общие знания и образование, физические и психологические показатели.

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Ряд местных экспертов в сфере безопасности отмечают, что в отличие от предыдущих конкурсов, заявленные в этом году требования к знаниям претендентов порой носят совершенно очевидный политический окрас. Связывают это с последствиями смены власти в стране после импичмента Дилмы Руссефф. Это, например, относится к проверке знаний по общемировой истории. В списке из тем для проверки знаний в этой области, в качестве основных указаны "либеральное общество и современный мир", "консолидация и распространение капитализма в мире", "неоколониализм и империализм". Там же присутствует и спорный пункт, затрагивающий историю России. Одна из тем сформулирована дословно так: "тоталитарные режимы: нацизм, фашизм и российская революция".

Бразильский разведчик также должен соответствовать строгим критериям психологической подготовки, которые оцениваются по трем критериям - личностные особенности, умственные и специфические. Как личность кандидат должен продемонстрировать высокие показатели по таким параметрам: ответственность, планирование, умение контролировать эмоции, принятие решений, дисциплина, инициатива, настойчивость, взаимоотношение с коллективом, самоорганизация и активность. Он также должен иметь высокие интеллектуальные показатели, способность сохранять внимание и концентрацию в стрессовых ситуациях.

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