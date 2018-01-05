Европа посчитала прибывших в 2017 году беженцев

Международная организация по миграции обнародовала данные о количестве мигрантов, прибывших в прошлом году в Европу по Средиземному морю. По ее данным, живыми добрались до суши 171 635 человек, погибли по дороге 3 116 человек.

Как сообщает ТАСС, поток беженцев в 2017 году снизился почти вдвое по сравнению с 2016 годом. Тогда в Европу переехали 363 тысячи человек, погибли в пути 5143 человека.

На брифинге в Женеве официальный представитель Международная организация по миграции Джоэл Миллман уточнил, что больше 119 тысяч переселенцев приняла Италия, больше 29 тысяч - Греция, более 21 тысячи - Испания и более тысячи человек - Кипр.