ФБР инициировало расследование в отношении "Фонда семьи Клинтон"

Федеральное бюро расследований (ФБР) США инициировало расследование в отношении "Фонда семьи Клинтон". Ведомство намерено выяснить, не получала ли эта благотворительная организация какие-либо выгоды от спонсоров в период, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

Следователи планируют установить, не обещали и не предоставляли ли Клинтоны политические уступки взамен на благотворительную деятельность и не обещали ли доноры фонда денежные вливания в обмен на достижение конкретных правительственных целей. Кроме того, расследование ФБР должно выяснить, не переводились ли не облагаемые налогами активы фонда на личные счета и были ли они использованы в политических целях.

"Фонд семьи Клинтон" был основан в 2001 году. За это время благотворительная организация привлекла миллиарды долларов. Средства, в частности, поступали от сторонников семьи Клинтон. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его бывшая соперница на выборах главы государства причастна к коррупции.