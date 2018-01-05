Француз Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

Залогом успеха Фуркада стала комбинация приличного хода и безупречной стрельбы. На восемь секунд француз, упрочивший свое лидерство в общем зачете, опередил норвежца Эмиля Свендсена. Скандинав пропустил два этапа по болезни, поэтому его возвращение можно назвать триумфальным. Наконец, замкнул тройку сильнейших еще один представитель Норвегии Йоханнес Бе.

А вот наши спортсмены выступили крайне неуспешно. И дело даже не только в неидеальной стрельбе: почти все россияне показали катастрофическое отставание от лидеров на трассе. К примеру, даже Матвей Елисеев, единственный из наших, отработавший на ноль на огневых рубежах, финишировал лишь 21-м с полутораминутным отставанием. Пожалуй, только Александр Логинов смог держать темп сильнейших, но три промаха не позволили ему подняться выше 23-й строчки.

Лидер российской сборной Антон Шипулин показал 28-й результат (два промаха), Антон Бабиков - 29-й (один промах), Максим Цветков - 44-й (один промах) и Алексей Волков - 55-й (один промах).