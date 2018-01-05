Хет-трик Григоренко помог ЦСКА разгромить "Витязь"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи.

Яркий перфоманс выдали московские армейцы, камня на камня не оставившие от подмосковного "Витязя" - 7:0. Главным заводилой у ЦСКА выступил Михаил Григоренко, оформивший хет-трик. Также заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов, Игорь Ожиганов, Кирилл Петров и Иван Телегин.

На данный момент подопечные Игоря Никитина занимают второе место в сводной таблице лиги со 109 очками в 40 матчах. А лидерство со 118 баллами удерживает питерский СКА, который сегодня также одержал уверенную выездную победу над челябинским "Трактором". Дубли у гостей оформили Сергей Широков и Патрик Торесен.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Адмирал" - "Сибирь" - 2:3, "Амур" - "Авангард" - 0:4, "Куньлунь" - "Югра" - 2:1, "Автомобилист" - "Динамо" (Минск) - 2:0, "Металлург" Мг - "Локомотив" - 4:0, "Лада" - "Динамо" (Москва) - 3:1.