Художник Владимир Янкилевский скончался на 80-м году жизни

Российский художник, представитель так называемого неофициального искусства Владимир Янкилевский скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил Алек Эпштейн, который работает в Центре изучения и развития современного искусства.

"Выдающийся художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Борисович Янкилевский ушел сегодня из жизни, не дожив полтора месяца до своего 80-летия", - написал Эпштейн на своей странице в Facebook.

Произведения художника представлены 35 музеях и галереях по всему миру.