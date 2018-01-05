Япония подготовилась к сильному землетрясению

В Японии в префектуре Чиба, соседней с Токио, в 01:10 утра 6 января по местному времени (19:10 5 января мск) произошло землетрясение. Зафиксировано два толчка магнитудой 4,4 и 3,2. Об этом сообщает Метеорологическое агентство Японии.

Согласно информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 50 километров в густонаселенном районе префектуры Чиба. Угрозы цунами нет.

При этом специалисты ожидали подземных толчков силой 6,4. Их эпицентр предполагался в префектуре Ибараки, расположенной северо-восточнее префектуры Чиба. Были приведены в повышенную готовность экстренные службы, на время, когда ожидалось землетрясение, власти приостановили движение поездов. Жителей восточного побережья острова Хонсю, от Токио и севернее, заранее предупредили о возможной угрозе. Телевидение даже показало премьер-министра Японии Синдзо Абэ, проверяющего свой мобильный телефон на предмет предупреждения о землетрясении.

Как предполагают сейсмологи, аппаратура "подстраховалась", и "решила", что вместо двух несильных по японским меркам подземных толчков будет один, но куда мощнее.