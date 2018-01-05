Из-за снежного шторма 67 тысяч жителей Канады остались без света

Снежный шторм, обрушившийся в четверг на атлантические провинции Канады, оставил без электроснабжения более 67 тысяч потребителей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В провинции Новая Шотландия без электричества остались 62,2 тысячи домохозяйств и других потребителей, в Нью-Брансуике - порядка 5 тысяч. Кроме того, обрывы на энергосетях зафиксированы в провинциях Остров принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор. Более точные сведения местные операторы пока не предоставляют.

Стихия принесла в регион ледяные дожди и снегопады. В атлантической Канаде может выпасть 25-40 сантиметров снега - почти месячная норма осадков. Сейчас скорость порывов ветра составляет 22-30,5 м/с.

Ранее в регионе было прервано паромное сообщение, закрыты школы и некоторые предприятия, а аэропорты начали отменять авиарейсы. Местные власти призвали граждан не выезжать на дальние расстояния на автотранспорте.

Сведения о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступали.