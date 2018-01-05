Киев опроверг заявление Варшавы о тысячах украинских беженцев

Власти Польши предоставили статус беженца 80 гражданам Украины, а не десяткам тысяч, как утверждает Варшава. Об это вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"По официальным данным, за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев… Другой вопрос - трудовые мигранты. Десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП", - цитирует РИА Новости сообщение Геращенко.

При этом вице-спикер Верховной рады отметила, что властям Польши следует поблагодарить граждан Украины за трудолюбие, а не говорить о беженцах.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла 1,5 миллиона украинцев. При этом глава правительства уточнил, что по крайней мере несколько десятков тысяч человек бежали с востока Украины.