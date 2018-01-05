Меню

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
05.01.2018, 14:56
Текст: Антон Валагин

Китай заложил третий авианосец

В Китае началось строительство третьего авианосца для ВМС страны, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Тихоокеанский флот России пришел в Китай

Корабль создается на верфях Шанхая и Даляня, формирование корпуса займет около двух лет. Новый авианосец станет более технологичным, чем его предшественники, заявили разработчики. Для запуска самолетов здесь будут использоваться электромагнитные катапульты, как на новейшем корабле ВМС США Gerald R. Ford - они сократят время старта и износ самолетов. Водоизмещение авианосца составит порядка 80 тысяч тонн - на 20 тысяч меньше, чем у Gerald R. Ford, но настолько же больше, чем у действующего "Ляолина".

- Строительство нового корабля будет более сложным, чем прежде. Но с 2000 года появилась команда специалистов, теперь мы обладаем необходимыми знаниями для создания любого типа авианосцев, - заявил президент государственной судостроительной компании Ху Вэньмин.

Первым китайским авианосцем "Тип 001" стал купленный у Украины, недостроенный в СССР авианесущий крейсер "Варяг". В Даляне на корабль установили китайские двигатели и радары, заварили пусковые шахты противокорабельных ракет "Гранит" и переделали надстройку. К модернизации крейсера активно привлекались украинские специалисты, рассказал собеседник издания. Авианосец получил имя "Ляолин" и в 2012 году вошел в состав ВМС НОАК.

В апреле 2017 года в КНР спущен на воду авианосец "Тип 001А": целиком построенный в Китае, но являющийся улучшенной версией того же "Варяга". Выход корабля на испытания запланирован на 2018 год, китайцы уже придумали ему смешное имя. Третий корабль, "Тип 002" станет первым, спроектированным в Китае. Это будет классический авианосец с катапультами вместо трамплина.

К 2030 году КНР рассчитывает иметь в составе флота четыре авианосца. В связи с этим увеличен набор летчиков-истребителей в морскую авиацию ВМС НОАК.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Китай
Фото: REUTERS/Stringer
Китай разработал электромагнитную катапульту для истребителей 17.11.2017
В Китае создали лазерные бластеры для борьбы с террористами 13.10.2017
В Китае заявили о создании технологии рельсотрона 12.10.2017
авианосцы
Фото: Пресс-служба Северного флота
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" поставили в ремонт 01.12.2017
Видео: К КНДР подошли три авианосца США 13.11.2017
В России разработают легкий многофункциональный авианосец 12.11.2017
ВМС
Фото: Вадим Савицкий/ Минобороны РФ
Пуск "Калибра" вьетнамской подлодкой попал на видео 25.12.2017
Новейший эсминец ВМС Великобритании сломался в Персидском заливе 24.11.2017
В Калифорнии окрестили корабль-гигант для ВМФ США 24.10.2017

Информация

© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.