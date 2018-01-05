Китай заложил третий авианосец

В Китае началось строительство третьего авианосца для ВМС страны, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Корабль создается на верфях Шанхая и Даляня, формирование корпуса займет около двух лет. Новый авианосец станет более технологичным, чем его предшественники, заявили разработчики. Для запуска самолетов здесь будут использоваться электромагнитные катапульты, как на новейшем корабле ВМС США Gerald R. Ford - они сократят время старта и износ самолетов. Водоизмещение авианосца составит порядка 80 тысяч тонн - на 20 тысяч меньше, чем у Gerald R. Ford, но настолько же больше, чем у действующего "Ляолина".

- Строительство нового корабля будет более сложным, чем прежде. Но с 2000 года появилась команда специалистов, теперь мы обладаем необходимыми знаниями для создания любого типа авианосцев, - заявил президент государственной судостроительной компании Ху Вэньмин.

Первым китайским авианосцем "Тип 001" стал купленный у Украины, недостроенный в СССР авианесущий крейсер "Варяг". В Даляне на корабль установили китайские двигатели и радары, заварили пусковые шахты противокорабельных ракет "Гранит" и переделали надстройку. К модернизации крейсера активно привлекались украинские специалисты, рассказал собеседник издания. Авианосец получил имя "Ляолин" и в 2012 году вошел в состав ВМС НОАК.

В апреле 2017 года в КНР спущен на воду авианосец "Тип 001А": целиком построенный в Китае, но являющийся улучшенной версией того же "Варяга". Выход корабля на испытания запланирован на 2018 год, китайцы уже придумали ему смешное имя. Третий корабль, "Тип 002" станет первым, спроектированным в Китае. Это будет классический авианосец с катапультами вместо трамплина.

К 2030 году КНР рассчитывает иметь в составе флота четыре авианосца. В связи с этим увеличен набор летчиков-истребителей в морскую авиацию ВМС НОАК.