Конькобежец Юсков выиграл "золото" на чемпионате Европы в Коломне

Российский конькобежец Денис Юсков завоевал "золото" на дистанции 1500 м, в рамках чемпионата Европы, проходящего в Коломне. В своей коронной дисциплине Юскову с результатом 1 минута 44,53 секунды удалось опередить двух голландцев: Томаса Крола (1:45,20) и Куна Вервея (1:46,40).

Напомним, на дистанции 1500 м Денис Юсков трижды становился чемпионом мира. Кроме того, он является лидером зачета как в данной дисциплине, так и в генеральной классификации Кубка мира.

Добавим, что в первый день чемпионата Европы россияне завоевали еще несколько медалей. Екатерина Шихова и Ангелина Голикова выиграли "серебро" на 1500 м и 500 м соответственно, а Павел Кулижников стал бронзовым призером на 500 м.