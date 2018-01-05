Матч Лиги Европы ЦСКА - "Црвена Звезда" пройдет в Белграде без зрителей

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА - "Црвена Звезда" пройдет в Белграде без зрителей. Так Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сербский клуб за расистское и дискриминационное поведение его болельщиков во время выездного матча против белорусского БАТЭ.

Таковым УЕФА счел появление на трибуне гостей баннера с изображением Ратко Младича. Кроме того, "Црвена Звезда" оштрафована на 50 тысяч евро.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится 13 февраля. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.