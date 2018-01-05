МИД РФ призвал к сдержанности в отношении двух Корей

МИД РФ призывает быть предельно сдержанными, чтобы не помешать политическому процессу урегулирования, наметившемуся на Корейском полуострове. Об этом заявил 5 января замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что и другим сторонам, помимо Сеула и Пхеньяна, надо "проявлять максимальную осторожность, взвешенность и сдержанность в высказываниях и оценках". В нынешней ситуации, подчеркнул Рябков, угрожающие высказывания, пусть и со стороны даже не официальных лиц, а просто политических деятелей, все равно воздействуют на обстановку.

Переговоры на высоком уровне представителей КНДР и Республики Корея намечены на 9 января. Предполагается, что стороны обсудят текущую ситуацию на Корейском полуострове, а также участие команды Северной Кореи в Зимней Олимпиаде.

Как отметил Рябков, помимо этих вопросов у членов делегаций двух государств будет возможность обменяться мнениями и по другим вопросам, в том числе - касательно улучшения отношений и политического разрешения напряженности на Корейском полуострове, а также его денуклеаризации.