Минобрнауки изменит правила целевого обучения в вузах

В этом году целевики будут поступать в вузы по новым правилам: им придется отработать не менее трех лет, а за невыполнение обязательств - заплатить штраф.

Минобрнауки подготовило поправки в законодательство, которые ужесточат требования для целевиков. В законе появится понятие "целевое обучение". Студент-целевик будет обязан освоить образовательную программу, иными словами, отчисление за двойки может являться условием для штрафов. На предприятиии, которое направило студента на учебу, придется отработать не менее трех лет, а если работодатель не сможет обеспечить молодого сотрудника работой, то заплатит штраф сам - трехкратный размер среднего заработка в этом регионе.

Порядок возмещение расходов на учебу штрафом, компенсаций предлагается прописать чуть позже и отдать эти вопросы в ведение правительства. Сколько и каких целевиков нужно регионам? Этот вопрос тоже, скорее всего, будет решать правительство. Оно же и определить квоты и регионы, где нужны целевики. Законопроект вносится в Госдуму, возможно, новые правила будут действлвать уже в этом году.

Напомним, сегодня есть вузы, где доля целевиков доходит до 50-60%. Поступить им проще, потому что такие абитуриенты идут по своему конкурсу, который обычно гораздо ниже обычного. Но заставить целевиков вернуться в свои регионы очень сложно. Нет механизма и с точки зрения закона договоры слишком уязвимы. Например, большая часть целевиков-выпускников медвузов не возвращается в свои регионы, остается в крупных городах - по некоторым данным, домой возвращаются не больше 20%.