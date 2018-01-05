МОК даст ответ по списку российских олимпийцев 8 января

Международный олимпийский комитет (МОК) должен 8 января ответить по поводу списка российских спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх-2018. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Перечень, в который вошли 350 атлетов, был сформирован и отправлен в МОК Олимпийским комитетом России (ОКР).

"Нужно это преодолеть и спокойно готовиться к Олимпийским играм. Надеюсь, что команда выступит там достойно. Уже восьмого числа мы получим первую реакцию по списку, который направили, и поймем, к кому из спортсменов есть вопросы", - рассказал Мутко журналистам.

Напомним, МОК разрешил участвовать россиянам в Играх-2018 под нейтральным флагом. Причем окончательный список допущенных спортсменов будет утверждаться специальной комиссией МОК. Окончательный список российской делегации должен быть объявлен не позднее 28 января.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.