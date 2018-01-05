На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод

Власти Украины в 2014-2015 годах планировали подорвать российский газопровод, идущий через украинскую территорию в Европу. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю", - сказал он в эфире киевского телеканала Zik.

Грымчак назвал российскую газовую магистраль одним из сдерживающих факторов конфликта в Донбассе. По словам замминистра, сегодня Москва "делает все", чтобы построить газопровод "в обход Украины".

Чиновник, очевидно, имел в виду "Северный поток - 2". Киев, как и Вашингтон, выступает против строительства этого трубопровода. Украина опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у США амбициозные планы по экспорту СПГ в Европу.