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Названа дата выхода финального сезона "Игры престолов"

Новость 05.01.2018, 16:45 | Текст: Олег Усков

Канал HBO официально подтвердил, что восьмой, финальный сезон фэнтези-эпоса "Игра престолов" выйдет лишь в 2019 году.

Как напоминает EW, прошлым летом впервые появилась информация о том, что в 2018-м нового сезона ИП ждать, пожалуй, смысла нет. При этом ресурс ссылался непосредственно на шоураннеров GOT Бениоффа и Уайсса, пояснивших, что они планируют потратить полтора года на разработку финальных эпизодов, - "чтобы сделать его последние часы максимально захватывающими и впечатляющими".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Позже программный директор канала Кейси Блойс подтвердил журналистам, что дата "2019 год" действительно наиболее вероятна. А далее и "Санса Старк", актриса Софи Тёрнер, сообщила в интервью, что шоу выйдет в эфир не ранее 2019-го.

"Шесть серий восьмого, финального сезона "Игры престолов" вернутся на экраны в 2019 году", - сказано в опубликованном в четверг сообщении пресс-службы канала.

Уточнено: режиссерами сезона станут сами Бениофф и Уайсс, Мигель Сапочник и Дэвид Наттер. Плюс подтверждено, что как минимум несколько эпизодов будут выполнены в формате по сути полнометражных фильмов.

Предполагаемый сценарий сезона уже "слит" в Сеть, но это, как говорится, не точно. HBO предпринял беспрецедентные меры безопасности по ограждению зрителей от спойлеров. Более того, для сезона будут сняты несколько вариантов финала. И чем именно закончится сага, до последнего, похоже, не будут знать даже сами актеры.

Меж тем Джейсон Момоа, сыгравший в ИП кхала Дрого, ныне покойного, недавно навестил бывших коллег на съемочной площадке и после рассказал, что финал станет "величайшей вещью из всех, что когда-либо транслируется по ТВ, совершенно невероятной".

Ну да кто бы сомневался.

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Фото: youtube.com
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