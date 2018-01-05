Объявлен план подготовки сборной России по хоккею к Олимпиаде-2018

Федерация хоккея России утвердила план подготовки мужской сборной России к Олимпийским играм-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Сбор национальной команды начнется 27 января на базе в Новогорске, где в течение восьми дней хоккеисты будут тренироваться на льду и в тренажерном зале. За два дня до этого, то есть 25 января, тренерский штаб нашей сборной должен будет назвать олимпийскую заявку. С этого момента изменения в ней будут возможны только в случае травм игроков.

30 января у сборной запланирован товарищеский матч с Белоруссией (с ней 1 февраля сыграет и резервная команда сборной), а 4 февраля подопечные Олега Знарка сыграют с московским "Спартаком".

5 февраля сборная России отправится в Южную Корею, где продолжит подготовку в городе Ан Янг. На 10 февраля у нашей команды намечен еще один контрольный матч с хозяевами Олимпиады. И уже на следующий день сборная переедет в олимпийскую деревню в городе Каннын.

14 февраля наши сыграют в стартовом матче олимпийского турнира со словаками, 16 февраля - со словенцами и завершат россияне групповой этап встречей против Соединенных Штатов 17 февраля.