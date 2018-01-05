Почему СЭВ, дав миру уникальные бренды, ушел в небытие

5 января - день образования СЭВ, Совета экономической взаимопомощи стран социализма, созданного в 1949 году. Этот аналог ВТО был упразднен вместе с социализмом, но в отличие от нее дал миру уникальные бренды.

Эти торговые марки в 70-80-е годы были вхожие в каждый дом. Даже больше: они составляли основу процветания. Этакий социалистический набор успеха - столовый сервиз "Мадонна" (ГДР) или хрусталь "Богемия" (Чехословакия), кроссовки "Ботас" (Чехословакия), женская косметика "Ванда" (Польша), джинсы "Рила" (Болгария) и сигареты "БТ" (Болгария), фотоаппарат "Практика" (ГДР) и, может, еще чешское пиво "Пльзеньский Праздрой". Позже оно составило основу разливного "Жигулевского".

Эти бренды объединяли обывателей всех стран СЭВ - Болгарии, Венгрии, ГДР, Монголии, Польши, СССР, Чехословакии, Румынии, Югославии, чуть позже - Вьетнама, Кубы и какой-то период - Албании. И все благодаря переводному рублю, общей валюте стран социализма.

Большинство этих марок умерли вместе с СЭВ, а его штаб-квартиру в Москве - "открытую книжку" на Новом Арбате - заняла столичная мэрия. Но некоторые социалистические бренды благополучно пережили эпоху перемен.

Первый в этом ряду - венгерский автобус "Икарус" - еще живая легенда СЭВ. Образец интеграции, которой у СЭВ учились европейский "Общий рынок", чуть позже - ВТО, еще позже - Евросоюз. "Икарус" колесил по всем странам социализма, Африке, Китаю и Индонезии. После упразднения СЭВ и разделения фирмы на две - венгерский "Икарус" и турецко-венгеро-американскую корпорацию "Ikarus Special Factory Ltd", мало что изменилось. "Икарус" не только выжил, но и начал экспорт продукции в США.

Правда, есть одно "но". Для бывших партнеров по соцлагерю "Икарус" делал продукцию по старым лекалам и менее экологичную, а для США, Кувейта, Катара, Китая и Гонконга - круче и безопаснее, но не такую востребованную как в "золотые годы" СЭВ. Что постепенно вытеснило легендарный автобус сначала с рынка России и СНГ, а затем и мирового.

Но осталась "гармошка" имени "Икаруса". В рамках СЭВ российские конструкторы усовершенствовали "Икарус", таким образом, что он стал вместимее за счет пристегиваемой "гармошки". За эту идею бренду "Икарус" дали Серебряный кубок принца Монако и Серебряный кубок французской ассоциации автобусов. Позже на автобусы с "гармошкой" перешел весь мир. Увы, забыв про прародителя - "Икарус".

Два других бренда-гиганта эпохи СЭВ - грузовик Tatra и модный мотоцикл Jawa. "Легковушка" Tatra имела репутацию "социалистического Роллс-Ройса". Именно она использовалась как "членовоз" для КГБ и ЦК КПСС. Но основой экспорта Tatra стали грузовики и трамваи.

Jawa - чешский мотоцикл - предел мечтаний юношей в СССР, пик популярности которого - середина 70-х - начало 80-х годов. "Явовладельцы" даже породили целую субкультуру. Как в одежде: черные брюки-клеш, тельняшка, ремень с бляхой и шлем, на котором гнездились очки-консервы. Так и в опознавательных знаках: владельцы Jawa на бензобак лепили переводные картинки. Как правило, это были яркие блондинки в теле. Эти "переводки" из ГДР, Польши, Венгрии и Чехословакии везли служившие там "дембеля". И параллельно они служили еще и хрустальным мостиком между евро-миром социализма и советским социализмом глубинки, которому евро-мир раз в месяц показывали по телевизору в "Ритмах зарубежной эстрады".

Вот где-то здесь, как заметил однажды могильщик СССР и СЭВ Михаил Горбачев, и "порылась собака". Отсутствие конкуренции, вечный протекционизм, появление касты "избранных" и глубинки, сделали СЭВ колоссом на глиняных ногах. Он и рухнул, даже, имея такие конкурентоспособные на мировом рынке продукты как венгерский "Икарус" или легендарное немецкое производство Orwo. Оно многие десятилетия снабжало элитной цветной фотопленкой полмира. В немецком городке Вольфен на Orwo были изготовлены первая ренгеновская и первая цветная кино- и фотопленки. Но после объединения Германии в 1989 году, предприятие распадается на несколько фирм, и теряется на рынке. Та же участь настигла и гордость СЭВ - фирму "Роботрон" (ГДР). Она производила электронные печатные машинки и первые персональные компьютеры. Но с появлением равной по силе техники из США, "Роботрон" не выдержал конкуренции и исчез.

Ну, и, наконец, элегантно крышку в гроб СЭВ вбил некогда знаменитый кубик Рубика - хит планетарного масштаба родом из СЭВ. Его лебединая песня. Эрне Рубик, архитектор из Будапешта, задумал кубик как учебное пособие. В нем загадочным образом соединялись двадцать шесть маленьких цветных кубиков. Сделав несколько поворотов граней, вернуться в исходное положение почти невозможно - из сорока с лишним квинтиллионов вариантов лишь одни верный. Так называемый "алгоритм Господа". В его отгадках и бились страны СЭВ, а потом, когда патент Рубика купила международная корпорация Ideal Toys, весь мир.

Кубик крутили везде - в школе, в метро, в конструкторских бюро, в постели. Он был квазизаменителем книги и продвинутым подарком. Но все оборвалось в миг. Не то логику пространственных поворотов заслонили "цветные" революции, не то просто явилась электронная эра, и народ ушел играть в "Тетрис". А СЭВ так и не отгадал "алгоритм Господа", сойдя с исторической сцены.