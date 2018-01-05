Последний сезон сериала "Игра престолов" выйдет на экраны в 2019 году

Последний сезон телесериала "Игра престолов", ставшего одним из самых популярных в истории, выйдет на экраны в 2019 году. Об этом говорится в заявлении канала HBO.

"Сериал "Игра престолов" вернется в 2019 году с последним - восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов", - приводит РИА Новости сообщение телеканала.

Режиссерами нового сезона станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс. В качестве продюсеров выступят Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

"Игра престолов" снята по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми".