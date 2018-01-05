Приехавшего в Париж Эрдогана встретили активистки Femen

В Париже активистки движения Femen провели акцию в честь приезда президента Турции Тайипа Эрдогана, передает ТАСС со ссылкой на местный канал BFM.

Традиционно раздевшись до пояса, они встали у Елисейского дворца с плакатом "В меню: тушеные журналисты, рубленные права человека, пюре из свободы слова". Таким образом они напомнили турецкому лидеру о ситуации в стране с правами человека.

Правда, увидеть это Эрдогану не удалось: за несколько минут до его приезда в дворец полицейские увезли нарушительниц общественного порядка.

Отмечается, что это первый визит Эрдогана во Францию после избрания президентом Эмманюэля Макрона. До этого лидеры двух стран встречались только на нейтральной территории.