Новости

Матч Лиги Европы ЦСКА - "Црвена Звезда" пройдет в Белграде без зрителей 19:26
Во Франции во время учений на реке Сена пропала женщина-водолаз 19:04
МОК даст ответ по списку российских олимпийцев 8 января 18:49
Объявлен план подготовки сборной России по хоккею к Олимпиаде-2018 18:22
МИД РФ призвал к сдержанности в отношении двух Корей 18:13
Минобрнауки изменит правила целевого обучения в вузах 18:07
Возбуждено дело по гибели балалаечника из ансамбля Надежды Бабкиной 17:55
Стивен Дорфф сыграет в третьем сезоне "Настоящего детектива" 17:55
ВОЗ официально признает болезнью зависимость от компьютерных игр 17:47
Приехавшего в Париж Эрдогана встретили активистки Femen 17:41
Фото: бывшая жена Бена Аффлека "сменила пол" 17:08
В Риме могут закрыть любимое кафе Андерсена и Гоголя 16:54
Пушков высмеял слова Порошенко об "окончательном прощании" с РФ 16:50
Названа дата выхода финального сезона "Игры престолов" 16:45
В Мексике на дне озера нашли древнюю модель Вселенной 16:37
Видео: На Багамах мальчика атаковали четыре акулы 16:34
Павильон "Космос" на ВДНХ откроется весной 16:25
Судебный процесс над мэром Рима назначен на 21 июня 16:11
В египетском Луксоре упал воздушный шар 15:41
В Финляндии снегопад оставил без света больше 2000 домохозяйств 15:36
В Удмуртии двух чиновников миндортранса осудили за взятки 15:30
Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за повреждения спины 15:29
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока 15:29
В Венеции установят видеокамеры и лазерные датчики для контроля турпотока 15:24
В России усилен госнадзор за работодателями 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
05.01.2018 17:41
Рубрика: В мире

Приехавшего в Париж Эрдогана встретили активистки Femen

В Париже активистки движения Femen провели акцию в честь приезда президента Турции Тайипа Эрдогана, передает ТАСС со ссылкой на местный канал BFM.

Фото: Femen устроили новую провокацию в Ватикане
Femen призвали Порошенко определить, что слаще: власть или карамель

Традиционно раздевшись до пояса, они встали у Елисейского дворца с плакатом "В меню: тушеные журналисты, рубленные права человека, пюре из свободы слова". Таким образом они напомнили турецкому лидеру о ситуации в стране с правами человека.

Правда, увидеть это Эрдогану не удалось: за несколько минут до его приезда в дворец полицейские увезли нарушительниц общественного порядка.

Отмечается, что это первый визит Эрдогана во Францию после избрания президентом Эмманюэля Макрона. До этого лидеры двух стран встречались только на нейтральной территории.

Главное сегодня

Пушков высмеял слова Порошенко об "окончательном прощании" с РФ
В Грузии Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы
ФБР инициировало расследование в отношении "Фонда семьи Клинтон"
Начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод