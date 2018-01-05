Десятки авиарейсов задержаны в Москве из-за снегопада

В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево задержано около 30 рейсов. Кроме того, 9 рейсов в Домодедово отменены, сообщает портал "Яндекс.Расписание".

В частности, из-за снегопада вовремя в воздух не смогли подняться 12 самолетов в аэропорту Шереметьево, восемь - в аэропорту Внуково и пять - в Домодедово.

В аэропортах взлетно-посадочные полосы регулярно чистят от снега, самолеты обрабатываются специальными жидкостями против оледенения. Однако, погодные условия мешают также прибытию самолетов. Потому задержки возникают на разворотных рейсах.

В пятницу ГУМЧС распространило экстренное предупреждение о гололедице и сильном снегопаде в столице. Автолюбителей призвали пользоваться общественным транспортом.