Информация об ограблении магазина в центре Москвы не подтвердилась

Информация об ограблении спортивного магазина на Смоленской площади в Москве не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника столичного главка МВД.

"Вечером в четверг между охраной и посетителями магазина на Смоленской площади, дом 6, корпус 1 произошел конфликт из-за зазвеневшей на входе рамки", - рассказал собеседник агентства. По его словам, из-за этого охранники и вызвали полицейских.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Москвы проверяют информацию об ограблении магазина "Спортмастер".