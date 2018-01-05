Под Орлом в ДТП со школьным автобусом пострадали два человека

В Орловской области два человека были доставлены в больницу после ДТП с участием легкового автомобиля и школьного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла сегодня утром в райцентре Хомутово. Как сообщили в УМВД, на улице Кооперативной автомобиль ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ.

В салоне последнего находились ученики местной школы, которых везли в Орел на новогоднее представление. К счастью, никто из них не пострадал. Однако травмы получили две женщины - пассажиры легкового автомобиля.

Они были доставлены в больницу, но госпитализация им не потребовалась. После осмотра медики отпустили их домой. По факту ДТП проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства и устанавливает причину аварии.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и легковой автомобиль занесло на дороге. В полиции отмечают, что автовладелец не сменил летние шины на зимние, и это могло стать причиной ДТП.