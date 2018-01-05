Полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали ТАСС о том, что полицейский насмерть сбил перебегавшего проезжую часть МКАД мужчину.

Трагедия произошла на 41-м км Московской кольцевой автодороги. Сотрудник правоохранительных органов в свободное от службы время на автомобиле Mazda совершил наезд на перебегавшего проезжую часть МКАД в неустановленном месте 20-летнего молодого человека.

От полученных травм мужчина скончался на месте, полицейский в момент ДТП был трезв.

По факту аварии проводится проверка.