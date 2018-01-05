В Москве заработала система грантовой поддержки театров

В прошлом году в Москве отремонтировали 11 зданий столичных театров. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

- Отремонтировали 11 зданий, включая легендарный Театр на Таганке, - сообщил мэр. - Ввели доплаты к пенсии заслуженным деятелям искусств.

С этого года начала действовать и новая система финансирования. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, она позволит увеличить размер финансирования. Гранты будут составлять по нормативам, которые учитывают специфику конкретного учреждения. Есть обязательное условие: финансирование театра сократиться не должно.

Система грантов была разработана с учетом пожеланий театральных деятелей и одобрена советом художественных руководителей и директоров московских театров.