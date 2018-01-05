В Воронеже три человека пострадали в ДТП с автобусом

В Воронеже сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Авария произошла сегодня утром на улице Мазлумова в Воронеже. Автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 53-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с маршрутным автобусом ПАЗ.

В результате пострадали две женщины - пассажиры автобуса и легкового автомобиля. Травмы также получил водитель ВАЗ-2115. Все они были доставлены в больницу.

Полиция начала проверку по факту ДТП.