Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока

Первый полет стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 состоится в начале 2018 года, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

- КБ Туполева действительно обещает поднять самолет раньше - в конце января, - написал Рогозин в соцсети.

Напомним, первый ракетоносец из новой партии построили на Казанском авиазаводе имени Горбунова и в ноябре перевезли на летно-испытательную станцию. Первый полет бомбардировщика планировался на февраль 2018 года. Самолет с заводским номером 804 создан из советского задела, при этом восстановлены многие уникальные технологии - например, сварка крупногабаритных титановых деталей.

- Это боевая машина, способная выполнять все те же задачи, что выполняют строевые Ту-160. Впоследствии она будет модернизирована в вариант Ту-160М2, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Возрождение в Казани производства Ту-160 началось в 2015 году. Ракетоносец будет выпускаться в модернизированном варианте.

- По сути, это новый самолет в старом фюзеляже, - заявил замминистра обороны Юрий Борисов. Ту-160М2 вооружат современной электроникой и высокоточными ракетами, его боевая эффективность вырастет в два с половиной раза.