Роструд начал проверку гибели 10 человек при пожаре под Новосибирском

Федеральная служба по труду и занятости начала проверку в связи с крупным пожаром на обувной фабрике в Новосибирской области, где, по данным регионального ГУ МЧС, погибли 10 человек - граждане Китая и Киргизии.

- На место происшествия вылетели представители Роструда. Для выяснения обстоятельств случившегося организовано взаимодействие с МИД России, МЧС и следственными органами, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что, по предварительной версии, возгорание 4 января в обувном цехе в Искитимском районе Новосибирской области могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Еще одна возможная причина трагедии, которую проверяют в региональном СК, - замыкание электропроводки в производственном помещении.

Прокуратура Новосибирской области также проводит проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда и миграционного учета в связи с гибелью людей.