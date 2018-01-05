Строитель из Новосибирска Антон Кемаев, приехавший в США туристом и скончавшийся после огнестрельного ранения, пожертвовал свои органы для нуждающихся в пересадке. Об этом сообщает 5 января питтсбургская газета Action News (штат Пенсильвания).

Почки скончавшегося россиянина пересадили американскому ветерану Джону Бонду. Благодарный ветеран назвал это "подарком жизни".

Кемаев получил ранение в голову 19 декабря. Они с приятелем ехали на автомобиле по Питтсбургу и попали в перестрелку двух банд. В тяжелом состоянии новосибирца доставили в местную больницу. Врачи несколько дней пытались спасти ему жизнь, но безуспешно.

В настоящее время местная полиция ведет расследование, однако виновный пока не найден. Генконсульство РФ в Нью-Йорке контактирует с родственниками погибшего.