В Петербурге поставили малоизвестную оперу Цезаря Кюи

В театре "Санктъ-Петербургъ Опера" прошла премьера малоизвестной оперы Цезаря Кюи. В канун Нового года театр подарил зрителям яркий волшебный спектакль по мотивам сказки Шарля Перро "Кот в сапогах" в постановке художественного руководителя театра и Народного артиста России Юрия Александрова.

Премьера "Кота в сапогах" стала значимым событием для театра, вступившего в свой 31-й сезон, - впервые в богатом репертуаре "Санктъ-Петербургъ Опера" появился детский спектакль.

Оставаясь верным своей репутации мастера возрождения оперных партитур, Юрий Александров выбрал забытую более чем на столетие (мировая премьера состоялась в 1913 году) оперу Цезаря Кюи. При подготовке к премьере была проведена колоссальная работа - создана современная аранжировка, в результате чего произведение вновь ожило для детей 21-го века.

Цезарь Кюи - русский композитор и музыкальный критик, член "Могучей кучки" - был автором 14 опер, четыре из которых были детскими. "Снежный богатырь", "Красная шапочка", "Иванушка-дурачок" и "Кот в сапогах" пользовались в свое время огромной популярностью, но после смерти автора оказались забыты на долгие годы. Сегодня можно смело сказать, что напрасно. Оказалось, что музыка Кюи вдохновляет как самых маленьких, так и взрослых зрителей. Легкие и запоминающиеся мелодии в образцовом исполнении оркестра театра (дирижер - Роберт Лютер) покорили гармонической и мелодической выразительностью.

- Кюи - особенный композитор. Его наследие, конечно, не сопоставимо с наследием Чайковского или Мусоргского, но его нельзя просто вычеркнуть из истории. Он (как, кстати, Вано Мурадели, Юрий Буцко и другие) создал особенный творческий пласт, почву, которая питала гениев эпохи. Я бы никогда не взялся за работу над этой оперой, если бы мне не была интересна или не нравилась написанная Кюи музыка, - признался режиссер.

Лаконичный и неутомительный даже для самых маленьких зрителей спектакль вместил в себя наравне с вокальными номерами и танцевальные сцены в исполнении солистов, хора и артистов детского музыкально-драматического театра "Синяя птица"(Мария Эпштейн, Иннокентий Бобров).

Особый восторг у зрителей вызвала сказочная сценография Вячеслава Окунева, волшебный колорит которой оказался способен поразить воображение самого искушенного зрителя. Герои музыкальной сказки появлялись в красочных костюмах и масках, созданных с уважением к каноничным образам, живущим в нашем воображении с детства, но дополненными оригинальными деталями.

По-французски элегантный и утонченный рыжий Кот (Дмитрий Уди) с белым воротником, в ботфортах и шляпе с пером, страшный Людоед (Александр Коряков) с рыжими космами и большим животом, на котором громоздилась коллекция черепов, подобная фарфоровой куколке хрупкая Принцесса (Каролина Шаповалова, Александра Зарубина), жеманный Король (Виктор Алешков), отчасти напоминающий персонажа из мультфильма "Бременские музыканты" и другие герои существовали в преображенном проекциями на Led экранах(автор видео-арта - Виктория Злотникова) сценическом пространстве.

По ходу действия воображение зрителя переносилось с летней зеленой лужайки в барочные интерьеры дворца Короля и мрачный готический замок Людоеда. Любопытным сюрпризом стало использование в оформлении образов персонажей мультфильма "Шрек". Знакомое изображение мультипликационного осла появилось в начале спектакля - в сцене раздела наследства между тремя братьями его собрал из кубиков средний брат. А всенародно любимое изображение рыжего кота из "Шрека" с жалобными глазами вывели проекцией на занавесе.

- Мне доставляет особенное удовольствие видеть, что мои артисты стараются изо всех сил. Им очень нравится то, что они делают. В спектакль для детей необходимо вложить еще больше сил, чем в постановку для взрослых. Тут не может быть работы вполсилы, потому что дети сразу чувствуют фальшь или неискренность и теряют интерес к происходящему, - уверен режиссер.

Стоит отметить, что внимание присутствующих в зале детей на протяжении всего действия "Кота в сапогах" не было потеряно. Нежная и легкая музыка, оригинальные танцы в постановке Ирины Шароновой и роскошные костюмы вызвали детский восторг, а после спектакля артистов, вышедших в сценических костюмах к зрителями для селфи, атаковала толпа маленьких поклонников.

Ближайшие спектакли "Кот в сапогах" состоятся 6 января и 10 февраля.