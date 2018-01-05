Митрополит Кубанский провел службу в храме, построенном заключенными ИК

В канун Рождества митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил архипастырский визит в исправительную колонию № 9 (ИК-9), расположенную в городе Хадыженске Апшеронского района.

Утро началось со служения Божественной литургии в Анастасиевском храме, который находится на территории колонии.

Как рассказал начальник ИК-9 Андрей Короленко, заключенные возвели храм полностью своими руками - от распилки и сушки древесины до сборки готового резного иконостаса. В том числе расписали потолок внутреннего купола храма, а также изготовили иконы и мебель. По словам полковника внутренней службы, прихожане-заключенные теперь регулярно посещают службы, соблюдают церковные обряды, а еще практически все они бросили курить.

- В храме каждый месяц проходит пять служб, - говорит руководитель отдела по тюремному служению Екатерининского кафедрального собора столицы Кубани Сергей Зубенко. - Рядом находится библиотека, насчитывающая около шести тысяч книг. При храме создана православная община из осужденных. Но стать ее членом не так просто: для этого необходимо знать главные православные каноны, вести активный образ в колонии и посещать службы. Решение о принятии в общину принимается на общем собрании самими прихожанами-заключенными. Кстати, трое заключенных во время нахождения в колонии пришли к вере, а по окончании срока пришли в Екатеринодарский кафедральный собор и теперь в нем трудятся. Мы также обучаем желающих звонарному искусству - епархия подарила храму в колонии семь колоколов.

Причем звонница тут необычная - колокола установлены перед храмом, а не на колокольне. Как выяснилось, это пришлось сделать по соображениям безопасности.

По окончании службы митрополит Исидор обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором поздравил всех с грядущим праздником Рождества Христова и подарил православной общине колонии икону Богородицы "Неупиваемая чаша". В ответном слове начальник краевого УФСИН Виктор Пестов поблагодарил митрополита за напутственные слова и большое внимание к осужденным и преподнес ему в дар Владимирский образ Пресвятой Богородицы, сделанный заключенными.

После службы начальник колонии провел экскурсию для гостей по территории учреждения, познакомил с распорядком и условиями жизни осужденных. В православной библиотеке Виктор Пестов и митрополит Исидор за чашкой чая пообщались с членами православной общины. Во время этого разговора настоятель краснодарского Екатерининского кафедрального собора протоиерей Игорь Олжабаев и руководитель отдела по тюремному служению Екатеринодарской епархии протоиерей Василий Плиска предложили создать тюремный православных хор.

А в завершении этого визита хор духовенства кафедрального собора города Краснодара дал небольшой концерт перед осужденными колонии, в программе которого прозвучали песнопения. А митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор подарил заключенным небольшие образы великомученицы Анастасии Узорешительницы.

По информации пресс-службы УФСИН по Краснодарскому краю, православный приход Свято-Екатерининского кафедрального собора Краснодара получил 6,3 миллиона рублей из президентского гранта на проект "Спорт для заключенных", которые будут направлены в ИК-9.

На первом этапе реализации этого проекта в начале 2018 года на территории ИК-9 начнется строительство спортивного силового городка с современными тренажерами. Заниматься здесь смогут более 500 осужденных. На первых порах планируется открыть четыре секции: пауэрлифтинга, армрестлинга, гиревого спорта и силового спорта для инвалидов. Занятия для осужденных будут проводить профессиональные тренеры.

Тем временем

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по краю, общественный порядок в рождественские праздники будут охранять более 3000 полицейских и 4500 представителей общественных формирований "правоохранительной направленности" региона (в том числе члены казачьих дружин). Посвященные Рождеству богослужения пройдут в 480 соборах и храмах Кубани. Планируется, что в них примут участие более 500 тысяч человек.